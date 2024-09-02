На Камчатке объявили 3 сентября днём траура в связи с крушением вертолёта Ми-8
Обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Обложка © Telegram / МЧС России
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днём траура в связи с гибелью 22 человек в авиакатастрофе с вертолётом Ми-8. По словам чиновника, на борту винтокрылой машины находились жители Липецкой и Амурской областей, Камчатского и Пермского краёв, Республики Бурятии, Удмуртии и Москвы.
«В связи со значением катастрофы и для Камчатского края, и для всех нас, предлагаю 3 сентября объявить днём траура», — отметил глава региона в аудиообращении.
К настоящему моменту сотрудники МЧС обнаружили 18 тел погибших, поиски ещё четверых на склоне сопки возобновлены. Напомним, что Ми-8 с туристами на борту пропал с радаров 31 августа, позже спасателям удалось найти лишь его обломки. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.