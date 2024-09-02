На Камчатке объявили 3 сентября днём траура в связи с крушением вертолёта Ми-8

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днём траура в связи с гибелью 22 человек в авиакатастрофе с вертолётом Ми-8. По словам чиновника, на борту винтокрылой машины находились жители Липецкой и Амурской областей, Камчатского и Пермского краёв, Республики Бурятии, Удмуртии и Москвы.