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Регион
2 сентября, 01:19

На Камчатке объявили 3 сентября днём траура в связи с крушением вертолёта Ми-8

Обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Обложка © Telegram / МЧС России

Обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Обложка © Telegram / МЧС России

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днём траура в связи с гибелью 22 человек в авиакатастрофе с вертолётом Ми-8. По словам чиновника, на борту винтокрылой машины находились жители Липецкой и Амурской областей, Камчатского и Пермского краёв, Республики Бурятии, Удмуртии и Москвы.

«В связи со значением катастрофы и для Камчатского края, и для всех нас, предлагаю 3 сентября объявить днём траура», — отметил глава региона в аудиообращении.

Озвучена возможная причина крушения вертолёта с туристами над вулканом на Камчатке
Озвучена возможная причина крушения вертолёта с туристами над вулканом на Камчатке

К настоящему моменту сотрудники МЧС обнаружили 18 тел погибших, поиски ещё четверых на склоне сопки возобновлены. Напомним, что Ми-8 с туристами на борту пропал с радаров 31 августа, позже спасателям удалось найти лишь его обломки. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Илья Пушкарев
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