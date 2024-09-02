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1 сентября, 23:28

Тело ещё одного погибшего обнаружили на месте падения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Тело 18-го погибшего обнаружено на месте падения вертолёта Ми-8 в районе горного массива Вачкажец в Камчатском крае. Об этом сообщили в МЧС России.

«На Камчатке спасатели МЧС России обнаружили ещё одно тело. Поиски 4 человек и чёрного ящика продолжаются», — говорится в записи в телеграм-канале ведомства.

Место крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Спасатели возобновили работы на месте крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке
Спасатели возобновили работы на месте крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Напомним, что связь с вертолётом Ми-8, в котором летели 22 человека, пропала 31 августа. Возбуждено уголовное дело. Упавший вертолёт нашли возле вулкана Вачкажец. Предварительно, транспорт потерпел крушение после того, как врезался в скалу. 1 сентября на месте трагедии нашли тела 17 человек, летевших на борту.

Обложка ©

Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Артур Лапсаков
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