СК озвучил две главные версии крушения вертолёта Ми-8 с туристами на Камчатке
Вертолёт Ми-8 «Витязь аэро» мог потерпеть крушение на Камчатке из-за неисправности или ошибки пилота, сообщает в своём телеграм-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолёта: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — пояснили в ведомстве и добавили, что расследование деталей трагедии продолжается.
Члены семей погибших при крушении вертолёта получат единовременные денежные выплаты в размере около 3,3 миллионов рублей. Кроме того, им предоставят бесплатные авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и обратно. Об этом рассказали в Росавиации.
«Родственники погибших в катастрофе вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь аэро» в Камчатском крае получат единовременные денежные выплаты и возможность бесплатного перелёта в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту своего проживания», — сказано в сообщении.
В Росавиации пояснили, что в общей сложности родственники погибших получат около 3,3. миллионов рублей, из которых 2 млн составят страховые выплаты, 1 млн — средства от перевозчика, 300 тыс. рублей — помощь регионального правительства.
Напомним, что Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение 31 августа на Камчатке. Спасатели позднее обнаружили его обломки. СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. 3 сентября был объявлен днём траура по жертвам катастрофы. Сегодня спасатели обнаружили тела всех 22 погибших: 19 туристов и 3 члена экипажа.
Telegram / МЧС России