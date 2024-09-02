СК озвучил две главные версии крушения вертолёта Ми-8 с туристами на Камчатке

Вертолёт Ми-8 «Витязь аэро» мог потерпеть крушение на Камчатке из-за неисправности или ошибки пилота, сообщает в своём телеграм-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолёта: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — пояснили в ведомстве и добавили, что расследование деталей трагедии продолжается.

Члены семей погибших при крушении вертолёта получат единовременные денежные выплаты в размере около 3,3 миллионов рублей. Кроме того, им предоставят бесплатные авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и обратно. Об этом рассказали в Росавиации.

«Родственники погибших в катастрофе вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь аэро» в Камчатском крае получат единовременные денежные выплаты и возможность бесплатного перелёта в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту своего проживания», — сказано в сообщении.