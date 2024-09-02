Летевший из Москвы самолёт срочно посадили в Казани из-за смерти девушки на борту

Центральное МСУТ СК России проводит доследственную проверку по факту смерти девушки на борту самолёта Москва – Екатеринбург, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

По предварительной информации, 2.09.2024 в 03:00 пассажирский самолёт, следовавший из Москвы в Екатеринбург, запросил экстренную посадку в аэропорту города Казань. Пассажирке 1997 года рождения потребовалась экстренная медицинская помощь после того, как она резко почувствовала себя плохо. Однако после приземления медикам оставалось только констатировать смерть девушки.

«Следователями СК на транспорте выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в СК.