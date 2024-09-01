Аэропорт Нижнего Новгорода утром 1 сентября принял 13 самолётов вместо Москвы

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 13 рейсов, отправленных из Москвы. Сейчас самолёты подготавливают для отправки в пункты назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Утром 1 сентября аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял в качестве запасного 13 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время идёт подготовка бортов к вылету в пункты назначения", — говорится в сообщении.

В столицу уже успели вылететь три борта, которые запланировали на 10 утра. С пассажирами воздушных машин продолжают работать представители авиакомпаний.