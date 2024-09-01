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1 сентября, 08:26

Аэропорт Нижнего Новгорода утром 1 сентября принял 13 самолётов вместо Москвы

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 13 рейсов, отправленных из Москвы. Сейчас самолёты подготавливают для отправки в пункты назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Утром 1 сентября аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял в качестве запасного 13 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время идёт подготовка бортов к вылету в пункты назначения", — говорится в сообщении.

В столицу уже успели вылететь три борта, которые запланировали на 10 утра. С пассажирами воздушных машин продолжают работать представители авиакомпаний.

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Ранее Москва отправила 43 самолёта на запасные аэродромы. Такую операцию произвели из-за массовой атаки БПЛА. В этот раз столица не смогла принять самолёты во Внуково, Домодедово и Жуковский. Также аэропорты задержали вылеты у 74 рейсов. Все действия произвели для полноценной безопасности пассажиров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kimberrywood

Наталья Афонина
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