Более 150 россиян застряли в аэропорту Антальи, их вылет перенесли на 15 часов
Более 150 российских туристов застряли в аэропорту Антальи — пассажиры рассказали SHOT, что Turkish Airlines перенесли вылет на 15 часов. Многие боятся не успеть вовремя попасть домой и отвести детей в школу на День Знаний.
По словам пассажиров, руководство авиакомпании сообщило о переносе рейса TK3994 с 07:50 по 22:00, не объясняя точных причин. Из-за этого многие опоздали на стыковочные рейсы и неизвестно, когда теперь смогут добраться домой — неизвестно. Пассажиры утверждают, что сотрудники компании "Пегас Туристик", у которой они оформляли путёвки, не отвечают на звонки и сообщения.
По словам людей, им пришлось выбивать из авиаперевозчика базовую компенсацию за неудобства — еду и воду. На все вопросы, как утверждают пассажиры, руководство отвечает в грубой форме.
Ранее российские туристы застряли в аэропорту Хургады и более 10 часов пробыли в ожидании вылета без воды и еды. Как сообщалось, самолёт Airbus A320-200 рейса UJ 601 египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь в аэропорт Шереметьево ещё вчера, в 17 часов вечера. Всех туристов привезли в аэропорт Хургады, однако борт в небо так и не поднялся.