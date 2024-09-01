Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 13:28

Более 150 россиян застряли в аэропорту Антальи, их вылет перенесли на 15 часов

Более 150 российских туристов застряли в аэропорту Антальи — пассажиры рассказали SHOT, что Turkish Airlines перенесли вылет на 15 часов. Многие боятся не успеть вовремя попасть домой и отвести детей в школу на День Знаний.

Обстановка в аэропорту Антальи. Видео © SHOT

По словам пассажиров, руководство авиакомпании сообщило о переносе рейса TK3994 с 07:50 по 22:00, не объясняя точных причин. Из-за этого многие опоздали на стыковочные рейсы и неизвестно, когда теперь смогут добраться домой — неизвестно. Пассажиры утверждают, что сотрудники компании "Пегас Туристик", у которой они оформляли путёвки, не отвечают на звонки и сообщения.

Обстановка в аэропорту Антальи. Видео © SHOT

Обстановка в аэропорту Антальи. Видео © SHOT

По словам людей, им пришлось выбивать из авиаперевозчика базовую компенсацию за неудобства — еду и воду. На все вопросы, как утверждают пассажиры, руководство отвечает в грубой форме.

Заложники курорта: Некоторые россияне застряли в Анапе из-за дорогущих билетов
Заложники курорта: Некоторые россияне застряли в Анапе из-за дорогущих билетов

Ранее российские туристы застряли в аэропорту Хургады и более 10 часов пробыли в ожидании вылета без воды и еды. Как сообщалось, самолёт Airbus A320-200 рейса UJ 601 египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь в аэропорт Шереметьево ещё вчера, в 17 часов вечера. Всех туристов привезли в аэропорт Хургады, однако борт в небо так и не поднялся.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Турция
  • Путешествия и туризм
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров