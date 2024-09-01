Более 150 россиян застряли в аэропорту Антальи, их вылет перенесли на 15 часов

Более 150 российских туристов застряли в аэропорту Антальи — пассажиры рассказали SHOT, что Turkish Airlines перенесли вылет на 15 часов. Многие боятся не успеть вовремя попасть домой и отвести детей в школу на День Знаний.

Обстановка в аэропорту Антальи. Видео © SHOT

По словам пассажиров, руководство авиакомпании сообщило о переносе рейса TK3994 с 07:50 по 22:00, не объясняя точных причин. Из-за этого многие опоздали на стыковочные рейсы и неизвестно, когда теперь смогут добраться домой — неизвестно. Пассажиры утверждают, что сотрудники компании "Пегас Туристик", у которой они оформляли путёвки, не отвечают на звонки и сообщения.

Обстановка в аэропорту Антальи. Видео © SHOT

По словам людей, им пришлось выбивать из авиаперевозчика базовую компенсацию за неудобства — еду и воду. На все вопросы, как утверждают пассажиры, руководство отвечает в грубой форме.