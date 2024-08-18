Без еды и воды: Российские туристы застряли в аэропорту Хургады

Российские туристы застряли в Египте: сотни человек не могут вылететь в Москву уже более 10 часов из аэропорта Хургады. Как сообщает SHOT, их не обеспечили ни едой, ни водой.

Российские туристы застряли в Египте: сотни человек не могут вылететь в Москву уже более 10 часов из аэропорта Хургады. Видео © Telegram / SHOT

По информации канала, самолёт Airbus A320-200 рейса UJ 601 египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь в аэропорт Шереметьево ещё вчера, в 17 часов вечера. Всех туристов привезли в аэропорт Хургады, однако борт в небо так и не поднялся, после чего начались сплошные переносы и отговорки.

"Перенесли рейс на 18:00, потом 21:00, потом снова на 19:00. Сказали: вылет в 02:00, в итоге перенесли на 05:30. И мы до сих пор не вылетели. Информации нет от авиалинии", — призналась одна из туристок.

Ближе к вечеру вчерашнего дня туроператоры Coral Trevel и Pegas расселили около 200 туристов в местный отель Long Beach Resort. Сегодня в пять часов утра людей привезли в аэропорт Хургады и снова начали переносить рейс до столичного Шереметьево. Среди туристов много пар с детьми и людей пожилого возраста. Представители аэропорта и авиакомпании ничего дельного не говорят. Граждане РФ ожидают свой рейс около 10 часов, им не дают воду и еду.