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7 августа, 11:44

Заложники курорта: Некоторые россияне застряли в Анапе из-за дорогущих билетов

"МК": Цена на билеты из Анапы достигает 73,5 тысячи рублей за одного человека

Туристы попали в финансовую западню в Анапе, так как цены на билеты выросли до невообразимых высот, рассказывает сайт MK.Ru. Так, в наличии остались только стыковочные рейсы, за которые придётся отдать более 70 тысяч рублей.

"Билетов на Москву нет, агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать. Я оставила и вот получила вариант — 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой в Ростове", — говорит одна из отдыхающих.

На данный момент без ожидания возможно купить только билет для питомца, который стоит 2,6 тысячи рублей. Важное условие: животное едет без хозяев и на вокзале их кто-то встретит.

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Недавно Life.ru рассказывал, как 40-летней россиянке из Краснодара пришлось побираться в аэропорту Бангкока. Юлия с 26 июня жила в воздушной гавани, пока её не заметили волонтёры. Женщина взяла кредит и улетела туда без обратного билета, не сказав ничего родственникам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ewa Studio

Николай Рюмин
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