Заложники курорта: Некоторые россияне застряли в Анапе из-за дорогущих билетов

Туристы попали в финансовую западню в Анапе, так как цены на билеты выросли до невообразимых высот, рассказывает сайт MK.Ru. Так, в наличии остались только стыковочные рейсы, за которые придётся отдать более 70 тысяч рублей.

"Билетов на Москву нет, агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать. Я оставила и вот получила вариант — 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой в Ростове", — говорит одна из отдыхающих.

На данный момент без ожидания возможно купить только билет для питомца, который стоит 2,6 тысячи рублей. Важное условие: животное едет без хозяев и на вокзале их кто-то встретит.