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4 июля, 16:09

Без паспорта и денег: Бомжующую в аэропорту Таиланда жительницу Краснодара вернут домой

Россиянке из Краснодара пришлось жить в аэропорту Бангкока на подаяния

40-летняя Юлия из Краснодара. Обложка © Telegram / Новости Краснодара

40-летняя Юлия из Краснодара. Обложка © Telegram / Новости Краснодара

40-летней россиянке из Краснодара пришлось побираться в аэропорту Бангкока. Юлия с 26 июня жила в воздушной гавани, пока её не заметили волонтёры.

Как оказалось, она решила поехать в жаркое королевство без обратного билета. Женщина взяла кредит и улетела, не сказав ничего родственникам. Когда деньги кончились, Юлия захотела вернуться домой, но уже не смогла, так как паспорт был просрочен, а на счету не осталось ни копейки. Россиянке пришлось жить в аэропорту и питаться на подаяния других туристов. Через несколько дней её заметили волонтёры и решили помочь вернуться на родину.

"На обратный билет, рейсом Бангкок – Москва, деньги для Юлии уже нашли. Сейчас для женщины ищут сопровождающего, который приедет за ней и заберёт в Москву. Также уже нашли деньги от Москвы до Краснодара", — рассказали kp.ru волонтёры.

Уточняется, что родные девушки не могли прийти ей на помощь, потому что у Юлии не было телефона. Если бы не добровольцы, то россиянке грозил бы депортационный центр. Как оказалось, раньше женщина работала в полиции в Краснодаре дознавателем, однако оттуда её уволили.

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Ранее Life.ru рассказывал, что россиянка из Владивостока оказалась в больнице Таиланда, потеряв память. Она была в неадекватном состоянии и не могла ничего объяснить, сильно агрессировала и устраивала истерики. По предварительной версии, она могла попробовать десерт с наркотиками, которые сильно ударили по её организму и привели к такому состоянию.

Александра Мышляева
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