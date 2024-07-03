Российская туристка сошла с ума, попробовав в Таиланде десерт с "сюрпризом"

Россиянка из Владивостока оказалась в больнице Таиланда, потеряв память. Она была в неадекватном состоянии и не могла ничего объяснить, сильно агрессировала и устраивала истерики, сообщает kp.ru.

По данным издания, Оксана недавно переехала в тропическое королевство вместе с мужем, чтобы начать новую жизнь. А несколько дней назад пара поругалась и перестала общаться. Мужчина даже не подозревал о том, что жена находится в больнице. Он считал, что его благоверная продолжает жить в отеле, хотя за несколько суток её фотография облетела почти весь Интернет — родственников россиянки искали почти четверо суток.

"Я так переживаю за доченьку! Сердце подсказывало, что ей с супругом не нужно переезжать за границу, но они решили, что будут там зарабатывать на жизнь. Муж дочери, Денис, только сегодня узнал, что всё это время Оксана была в госпитале, а не в гостинице", — рассказала мать девушки.

По одной из версий, пациентка могла попробовать десерт с наркотиками, которые сильно ударили по её организму и привели к потере памяти. К счастью, сейчас россиянка уже пришла в себя.