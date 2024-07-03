Российская туристка сошла с ума, попробовав в Таиланде десерт с "сюрпризом"
В Таиланде россиянка оказалась в больнице из-за десерта с наркотиками
Россиянка из Владивостока оказалась в больнице Таиланда, потеряв память. Она была в неадекватном состоянии и не могла ничего объяснить, сильно агрессировала и устраивала истерики, сообщает kp.ru.
По данным издания, Оксана недавно переехала в тропическое королевство вместе с мужем, чтобы начать новую жизнь. А несколько дней назад пара поругалась и перестала общаться. Мужчина даже не подозревал о том, что жена находится в больнице. Он считал, что его благоверная продолжает жить в отеле, хотя за несколько суток её фотография облетела почти весь Интернет — родственников россиянки искали почти четверо суток.
"Я так переживаю за доченьку! Сердце подсказывало, что ей с супругом не нужно переезжать за границу, но они решили, что будут там зарабатывать на жизнь. Муж дочери, Денис, только сегодня узнал, что всё это время Оксана была в госпитале, а не в гостинице", — рассказала мать девушки.
По одной из версий, пациентка могла попробовать десерт с наркотиками, которые сильно ударили по её организму и привели к потере памяти. К счастью, сейчас россиянка уже пришла в себя.
Ранее в Московской области с передозом экстренно доставили в больницу героя мема "борщ с капусткой, но не красный" Никиту Литвинкова. Он долгое время жил в Таиланде, где употреблял наркотики и регулярно нарушал местные законы. Потом он вернулся в Россию, однако не смог найти тут работу, испытывал нехватку денег и взялся за ведение своего блога.
Shutterstock / FOTODOM / Day2505