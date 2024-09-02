На Камчатке нашли тела всех погибших в авиакатастрофе с Ми-8
На Камчатке обнаружены тела всех погибших пассажиров и членов экипажа вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение у вулкана. О завершении операции на месте трагедии сообщил министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев.
«Через полчаса вертолет МЧС России заберет спасателей с места крушения Ми-8 АК «Витязь-аэро». Обнаружены и переданы органам СМЭ тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена», — информирует министр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В МЧС России подтвердили, что спасатели обнаружили тела всех 22 погибших: 19 туристов и 3 члена экипажа. Все тела уже доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания.
К настоящему моменту сотрудники МЧС обнаружили 18 тел погибших, поиски ещё четверых на склоне сопки возобновлены. Напомним, что Ми-8 с туристами на борту пропал с радаров 31 августа, позже спасателям удалось найти лишь его обломки. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура