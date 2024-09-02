На Камчатке нашли тела всех погибших в авиакатастрофе с Ми-8

На Камчатке обнаружены тела всех погибших пассажиров и членов экипажа вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение у вулкана. О завершении операции на месте трагедии сообщил министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев.

«Через полчаса вертолет МЧС России заберет спасателей с места крушения Ми-8 АК «Витязь-аэро». Обнаружены и переданы органам СМЭ тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена», — информирует министр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».