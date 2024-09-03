Два человека пострадали при жёсткой посадке Ми-8 в Иркутской области
Экипаж вертолёта Ми-8, совершившего жёсткую посадку в Иркутской области, выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск — Орлик. В результате ЧП пострадало два человека. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«3 сентября около 14.30, через 26 минут после вылета из Иркутска была утеряна связь с вертолётом Ми-8 авиакомпании «Баргузин». Воздушное судно совершило жесткую посадку в 8 км от посёлка Раздолье Усольского района Иркутской области. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск — Орлик», — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что на борту Ми-8 находилось четыре члена экипажа и два медицинских работника. В результате двое пассажиров получили травмы. На место происшествия вылетела поисково-спасательная группа.
Напомним, 3 сентября экипаж вертолёта Ми-8 перестал выходить на связь на границе Бурятии и Иркутской области. Он следовал по маршруту Иркутск — Орлик, предварительно, на борту находилось шесть человек. Позже выяснилось, что вертолёт совершил жесткую посадку в районе посёлка Раздолье, все пассажиры и члены экипажа живы.
Wikipedia / Igor Dvurekov