Два человека пострадали при жёсткой посадке Ми-8 в Иркутской области

Экипаж вертолёта Ми-8, совершившего жёсткую посадку в Иркутской области, выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск — Орлик. В результате ЧП пострадало два человека. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«3 сентября около 14.30, через 26 минут после вылета из Иркутска была утеряна связь с вертолётом Ми-8 авиакомпании «Баргузин». Воздушное судно совершило жесткую посадку в 8 км от посёлка Раздолье Усольского района Иркутской области. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск — Орлик», — говорится в сообщении.