Спасатели эвакуировали 6 человек из Ми-8, аварийно севшего в Иркутской области
Вертолёт, совершивший аварийную посадку в Иркутской области. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное СУТ СК России
Спасатели эвакуировали шестерых человек, которые находились на борту вертолёта Ми-171 (модификация Ми-8), совершившего аварийную посадку в Иркутской области, рассказал начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.
«Поисковый [вертолёт] взлетел [с места аварийной посадки], везут [экипаж и пассажиров] в Иркутск. Заказали две кареты скорой помощи», — приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что экипаж Ми-8 перестал выходить на связь. Вертолёт, который выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск — Орлик, потеряли на границе Бурятии и Приангарья. Позже воздушное судно было найдено, но без пострадавших не обошлось — два человека оказались ранены.