Спасатели эвакуировали 6 человек из Ми-8, аварийно севшего в Иркутской области

Спасатели эвакуировали шестерых человек, которые находились на борту вертолёта Ми-171 (модификация Ми-8), совершившего аварийную посадку в Иркутской области, рассказал начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.

«Поисковый [вертолёт] взлетел [с места аварийной посадки] , везут [экипаж и пассажиров] в Иркутск. Заказали две кареты скорой помощи» , — приводит его слова ТАСС .

Ранее стало известно, что экипаж Ми-8 перестал выходить на связь. Вертолёт, который выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск — Орлик, потеряли на границе Бурятии и Приангарья. Позже воздушное судно было найдено, но без пострадавших не обошлось — два человека оказались ранены.