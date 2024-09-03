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3 сентября, 11:48

Спасатели эвакуировали 6 человек из Ми-8, аварийно севшего в Иркутской области

Вертолёт, совершивший аварийную посадку в Иркутской области. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное СУТ СК России

Вертолёт, совершивший аварийную посадку в Иркутской области. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное СУТ СК России

Спасатели эвакуировали шестерых человек, которые находились на борту вертолёта Ми-171 (модификация Ми-8), совершившего аварийную посадку в Иркутской области, рассказал начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.

«Поисковый [вертолёт] взлетел [с места аварийной посадки], везут [экипаж и пассажиров] в Иркутск. Заказали две кареты скорой помощи», — приводит его слова ТАСС.

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Ранее стало известно, что экипаж Ми-8 перестал выходить на связь. Вертолёт, который выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск — Орлик, потеряли на границе Бурятии и Приангарья. Позже воздушное судно было найдено, но без пострадавших не обошлось — два человека оказались ранены.

Наталья Афонина
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