Росавиация проверяет компанию «Витязь-Аэро», чей вертолёт разбился на Камчатке

Росавиация проводит проверку компании «Витязь-Аэро» после крушения вертолёта Ми-8 в Камчатском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Основное внимание будет уделено подготовке лётных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года», — заявила заместитель начальника управления – начальник отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации Кристина Бывалина.

Обнаруженные на месте крушения аварийные регистраторы имеют механические повреждения из-за воздействия нагрузок, их доставят в Межгосударственный авиационный комитет для снятия информации и её восстановления, добавил первый заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко.