Росавиация проверяет компанию «Витязь-Аэро», чей вертолёт разбился на Камчатке
Росавиация проводит проверку компании «Витязь-Аэро» после крушения вертолёта Ми-8 в Камчатском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«Основное внимание будет уделено подготовке лётных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года», — заявила заместитель начальника управления – начальник отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации Кристина Бывалина.
Обнаруженные на месте крушения аварийные регистраторы имеют механические повреждения из-за воздействия нагрузок, их доставят в Межгосударственный авиационный комитет для снятия информации и её восстановления, добавил первый заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко.
Комиссия рассмотрит три версии трёх составляющих авиационной системы, проанализирует организацию полёта, всех видов обеспечения его выполнения, состояния работоспособности авиационной техники, также специалисты оценят уровень подготовки экипажа.
Напомним, падение Ми-8 с туристами произошло 31 августа. Обломки транспорта спасатели нашли в скалах на высоте 900 метров неподалёку от вулкана Вачкажеч. Спасательной группе удалось найти тела всех погибших: 19 туристов и троих членов экипажа. Среди них финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с супругой Полиной Замятиной. По факту трагедии заведено уголовное дело.