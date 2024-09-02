РФС подтвердил гибель финансового директора Замятина в крушении Ми-8 на Камчатке

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин вместе с супругой Полиной Замятиной погибли при крушении вертолёта Ми-8 в Камчатском крае. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

«Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше», — заявил глава РФС Александр Дюков.

Он добавил, что РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмёт на себя расходы на организацию похорон.