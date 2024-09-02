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2 сентября, 18:37

РФС подтвердил гибель финансового директора Замятина в крушении Ми-8 на Камчатке

Финансовый директор РФС Арсений Замятин. Обложка © Российский футбольный союз

Финансовый директор РФС Арсений Замятин. Обложка © Российский футбольный союз

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин вместе с супругой Полиной Замятиной погибли при крушении вертолёта Ми-8 в Камчатском крае. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

«Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше»,заявил глава РФС Александр Дюков.

Он добавил, что РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмёт на себя расходы на организацию похорон.

Погибшему Арсению Замятину было 34 года, на своём посту в РФС он находился с июня 2020-го. До этого он работал в российском Минэнерго, Институте проблем ценообразования и регулирования естественных монополий при НИУ ВШЭ, а также в финансовых ведомствах «Газпрома».

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Напомним, что Ми-8 с туристами разбился на Камчатке 31 августа. В салоне находились 22 человека. Обломки транспорта спасатели нашли в скалах на высоте 900 метров неподалёку от вулкана Вачкажеч. У Следственного комитета в работе две основные версии случившегося: неисправность техники и ошибка пилота. Спасательной группе удалось найти тела всех погибших: 19 туристов и троих членов экипажа. По факту трагедии заведено уголовное дело.

Юрий Лысенко
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