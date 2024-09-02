РФС подтвердил гибель финансового директора Замятина в крушении Ми-8 на Камчатке
Финансовый директор РФС Арсений Замятин. Обложка © Российский футбольный союз
Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин вместе с супругой Полиной Замятиной погибли при крушении вертолёта Ми-8 в Камчатском крае. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
«Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше», — заявил глава РФС Александр Дюков.
Он добавил, что РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмёт на себя расходы на организацию похорон.
Погибшему Арсению Замятину было 34 года, на своём посту в РФС он находился с июня 2020-го. До этого он работал в российском Минэнерго, Институте проблем ценообразования и регулирования естественных монополий при НИУ ВШЭ, а также в финансовых ведомствах «Газпрома».
Напомним, что Ми-8 с туристами разбился на Камчатке 31 августа. В салоне находились 22 человека. Обломки транспорта спасатели нашли в скалах на высоте 900 метров неподалёку от вулкана Вачкажеч. У Следственного комитета в работе две основные версии случившегося: неисправность техники и ошибка пилота. Спасательной группе удалось найти тела всех погибших: 19 туристов и троих членов экипажа. По факту трагедии заведено уголовное дело.