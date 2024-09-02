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1 сентября, 22:37

Вертолёт Ми-2 потерпел крушение на Украине во время учебного полёта

Вертолёт Ми-2 Харьковского национального университета ВВС имени Ивана Кожедуба потерпел крушение во время учебно-тренировочного полёта. На борту в момент падения находились два человека — они погибли, гласит заявление в соцсетях учебного заведения.

Причины авиакатастрофы выясняют специалисты комиссии Минобороны Украины и профильные эксперты. Командование части способствует установлению всех деталей трагедии.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас», — гласит сообщение ХНУВС.

В США один человек погиб при падении вертолёта на военной базе
В США один человек погиб при падении вертолёта на военной базе

А в России тем временем возобновились поисковые работы на месте крушения вертолёта Ми-8, который рухнул почти сразу после взлёта в горах Камчатки. По предварительной версии, экипаж винтокрылой машины не заметил сопку из-за плохих метеоусловий и столкнулся с землёй. На месте найдены 17 тел погибших из 22 человек, которые были на борту.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / StaryLyss

Илья Пушкарев
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