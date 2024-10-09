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9 октября, 14:41

12 плиток шоколада стали причиной кровавой поножовщины в петербургском магазине

Житель Петербурга ранил ножом охранника магазина из-за плиток шоколада

В Петербурге 40-летний мужчина пытался стащить 12 плиток шоколада из магазина и ранил ножом охранника, который поймал его на воровстве. О происшествии сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

«Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 40-летнего уроженца Ставропольского края. <...> По версии следствия, вечером 12 марта 2024 года обвиняемый, находясь в помещении магазина, расположенного в д. 41/39, лит. А по ш. Революции, взял с полки 12 плиток шоколада, разложил товар по карманам и попытался пронести мимо кассовой зоны», — сказано в публикации.

Коварный план разоблачил охранник, увидевший, как воришка пытается пройти мимо кассы. Сотрудник остановил правонарушителя и повёл к комнате охраны, но у того с собой оказался перцовый баллончик, который он распылил охраннику в лицо, после чего достал нож, нанёс сотруднику службы безопасности магазина два удара в ногу и сбежал.

Нападавшему предъявлены обвинения в рамках части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ущерб от его действий оценили более чем в две тысячи рублей. Уголовное дело передано Красногвардейскому районному суду Северной столицы.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography

Юрий Лысенко
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