12 плиток шоколада стали причиной кровавой поножовщины в петербургском магазине

В Петербурге 40-летний мужчина пытался стащить 12 плиток шоколада из магазина и ранил ножом охранника, который поймал его на воровстве. О происшествии сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

«Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 40-летнего уроженца Ставропольского края. <...> По версии следствия, вечером 12 марта 2024 года обвиняемый, находясь в помещении магазина, расположенного в д. 41/39, лит. А по ш. Революции, взял с полки 12 плиток шоколада, разложил товар по карманам и попытался пронести мимо кассовой зоны», — сказано в публикации.

Коварный план разоблачил охранник, увидевший, как воришка пытается пройти мимо кассы. Сотрудник остановил правонарушителя и повёл к комнате охраны, но у того с собой оказался перцовый баллончик, который он распылил охраннику в лицо, после чего достал нож, нанёс сотруднику службы безопасности магазина два удара в ногу и сбежал.