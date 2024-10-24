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24 октября, 18:58
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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве жительницы Коркино под Челябинском

Дело об убийстве женщины в Коркино Челябинской области взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Telegram-канал СК России.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — уточнили в СК.

Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Напомним, что тело 40-летней женщины нашли в Коркино с ножевыми ранениями. После этого к дому предполагаемых подозреваемых, коими оказались представители цыганской диаспоры, пришли местные жители. По данным СК, один подозреваемый задержан. Им оказался 17-летний парень.

Текслер проинформирован о ситуации в Коркино после убийства местной жительницы
Текслер проинформирован о ситуации в Коркино после убийства местной жительницы
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Полина Никифорова
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