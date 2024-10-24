Текслер проинформирован о ситуации в Коркино после убийства местной жительницы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован о ситуации в Коркино, где была убита женщина-водитель, после чего начался народный сход. На место происшествия выехали два его заместителя, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители Алексей Фартыгин и Роман Воллерт», — говорится в сообщении.