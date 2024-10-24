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24 октября, 18:49
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Текслер проинформирован о ситуации в Коркино после убийства местной жительницы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован о ситуации в Коркино, где была убита женщина-водитель, после чего начался народный сход. На место происшествия выехали два его заместителя, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители Алексей Фартыгин и Роман Воллерт», — говорится в сообщении.

Также на месте сейчас работают сотрудники МВД и Росгвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коркино Челябинской области расследуют убийство женщины, её тело обнаружили с ножевыми ранениями. По данным СК, один подозреваемый задержан. Им оказался 17-летний местный житель. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль.

В Коркино под Челябинском жители устроили народный сход из-за убийства женщины цыганами
В Коркино под Челябинском жители устроили народный сход из-за убийства женщины цыганами
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Наталья Демьянова
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