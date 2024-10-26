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Регион
26 октября, 06:08
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Коркино прощается с таксисткой, чьё убийство цыганами вызвало народный сход

Челябинский губернатор Текслер приехал на прощание с убитой таксисткой в Коркино

Алексей Текслер приехал к родным Еленой Манжосовой. Фото © Телеграм / Алексей Текслер

Алексей Текслер приехал к родным Еленой Манжосовой. Фото © Телеграм / Алексей Текслер

В городе Коркино Челябинской области началась церемония прощания с убитой женщиной-таксистом Еленой Манжосовой, расправа над которой привела к народному сходу и массовым задержаниям. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер, приехавший поддержать родных Елены.

Алексей Текслер приехал к родным Еленой Манжосовой. Фото © Телеграм / Алексей Текслер

Алексей Текслер приехал к родным Еленой Манжосовой. Фото © Телеграм / Алексей Текслер

«Тяжёлый день для Коркино. Город прощается с жестоко убитой Еленой Манжосовой. Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими», — написал глава региона в Телеграм-канале.

Губернатор обещал, что убийцы таксистки обязательно будут наказаны, следствие разберётся во всех обстоятельствах преступления. Понесут ответственность и те, кто допустил в городе такую ситуацию, уверяет Текслер.

В челябинском Коркино ночью снова подожгли дома и машину цыган
В челябинском Коркино ночью снова подожгли дома и машину цыган

Напомним, что в Челябинской области был обнаружен труп 40-летней таксистки с четырьмя ножевыми. Жестокая расправа привела к народному сходу. К дому подозреваемых пришла разгневанная толпа, требующая наказать виновных в убийстве – двух братьев, младшему из которых всего 17. После беспорядков младший был арестован, со вторым работает полиция. Предположительно, в сходе участвовали не менее 150 человек, призывы к противоправным действиям распространял местный телеграм-канал.

Андрей Бражников
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