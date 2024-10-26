Коркино прощается с таксисткой, чьё убийство цыганами вызвало народный сход

В городе Коркино Челябинской области началась церемония прощания с убитой женщиной-таксистом Еленой Манжосовой, расправа над которой привела к народному сходу и массовым задержаниям. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер, приехавший поддержать родных Елены.

Алексей Текслер приехал к родным Еленой Манжосовой. Фото © Телеграм / Алексей Текслер

«Тяжёлый день для Коркино. Город прощается с жестоко убитой Еленой Манжосовой. Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими», — написал глава региона в Телеграм-канале.