Со вторым подозреваемым в убийстве женщины в Коркино работает полиция
Полиция: Второй человек проверяется на причастность к убийству женщины в Коркино
Обстановка в Коркино, где местные жители вышли на народный сход из-за убийства женщины. Обложка © 74.RU| Новости Челябинска
Второй подозреваемый в убийстве женщины в челябинском городе Коркино проверяется на причастность к преступлению. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
«Обращаем внимание, что органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Ещё один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий», — рассказали в ведомстве.
Вместе с этим полиция призвала людей не поддаваться на провокации и игнорировать распространяемые в Интернете призывы к совершению противоправных действий.
Напомним, в Челябинской области было найдено тело 40-летней жительницы Коркино с ножевыми ранениями. Предполагаемыми преступниками оказались представители цыганской диаспоры, один из которых на данный момент задержан. Установлено, что женщина подвозила своих убийц. После преступления жители Коркино вышли на народный сход и собрались у дома цыган. На место прибыли сотрудники ОМОН.