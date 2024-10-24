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24 октября, 19:40
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Со вторым подозреваемым в убийстве женщины в Коркино работает полиция

Полиция: Второй человек проверяется на причастность к убийству женщины в Коркино

Обстановка в Коркино, где местные жители вышли на народный сход из-за убийства женщины. Обложка © 74.RU| Новости Челябинска

Обстановка в Коркино, где местные жители вышли на народный сход из-за убийства женщины. Обложка © 74.RU| Новости Челябинска

Второй подозреваемый в убийстве женщины в челябинском городе Коркино проверяется на причастность к преступлению. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Обращаем внимание, что органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Ещё один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий», — рассказали в ведомстве.

Вместе с этим полиция призвала людей не поддаваться на провокации и игнорировать распространяемые в Интернете призывы к совершению противоправных действий.

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Напомним, в Челябинской области было найдено тело 40-летней жительницы Коркино с ножевыми ранениями. Предполагаемыми преступниками оказались представители цыганской диаспоры, один из которых на данный момент задержан. Установлено, что женщина подвозила своих убийц. После преступления жители Коркино вышли на народный сход и собрались у дома цыган. На место прибыли сотрудники ОМОН.

Оксана Попова
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