Со вторым подозреваемым в убийстве женщины в Коркино работает полиция

Второй подозреваемый в убийстве женщины в челябинском городе Коркино проверяется на причастность к преступлению. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Обращаем внимание, что органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Ещё один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий», — рассказали в ведомстве.