В челябинском Коркино ночью снова подожгли дома и машину цыган
МВД возбудило уголовное дело по факту поджогов дома и автомобиля в Коркино
Уголовное дело возбудили в связи с поджогами частных домов и автомобиля цыган в Коркино Челябинской области. этой ночью Займётся расследованием следственно-оперативная группа из числа сотрудников областного полицейского главка и районного отдела полиции, сообщили в ГУМВД России по региону.
«Следствием отдела МВД России «Коркинский» по факту поджогов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — говорится в сообщении.
Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего в городе. Сотрудники также ищут людей, причастных к совершению противоправного деяния.
Напомним, что в Челябинской области был обнаружен труп 40-летней женщины, на теле которой виднелись раны от ударов ножом. В преступлении подозревают представителей местного цыганского сообщества, один из которых уже был задержан, а со вторым всё ещё работают следователи. Накануне вечером к дому подозреваемых пришла разгневанная толпа, требующая наказать виновных в убийстве. Потребовалась помощь ОМОН, чтобы успокоить местных жителей.