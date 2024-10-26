В челябинском Коркино ночью снова подожгли дома и машину цыган

Уголовное дело возбудили в связи с поджогами частных домов и автомобиля цыган в Коркино Челябинской области. этой ночью Займётся расследованием следственно-оперативная группа из числа сотрудников областного полицейского главка и районного отдела полиции, сообщили в ГУМВД России по региону.