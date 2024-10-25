Телеграм-канал с призывами к беспорядкам в Коркине заблокирован после визита ФСБ к админу
Полиция нашла создателя телеграм-канала, где призывали к беспорядкам в Коркине
Ситуация в Коркино Челябинской области остаётся напряжённой. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска
В Челябинской области полиция и ФСБ разыскали создателя телеграм-канала, в котором содержались призывы к уличным беспорядкам в Коркине после убийства таксистки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
«Установлены создатель и администратор телеграм-канала, в котором распространялась информация с провокационными заявлениями, призывами к жителям Коркинского городского округа к участию в беспорядках и совершению иных противоправных деяний», — говорится в тексте.
Автором канала оказалась 37-летняя местная жительница. Она также наделила полномочиями второго администратора ещё одного жителя Коркино, 43-летнего мужчину. Как предполагали создатели, в чате будут обсуждаться проблемы во взаимоотношениях с другими этническими группами, проживающими в том же районе. При этом подписчики начали размещать ложную информацию о преступлениях иностранных граждан и призывать к расправе. Создатели телеграм-канала никак не реагировали на подобные посты и не принимали меры к блокировке агрессивных участников общения.
Напомним, в Челябинской области нашли тело 40-летней жительницы Коркино с ножевыми ранениями. Предполагаемыми преступниками оказались представители цыганской диаспоры, один из которых сейчас задержан. Со вторым работают следователи. После преступления жители Коркино вышли на улицы и собрались у дома подозреваемых. Разгонять толпу пришлось сотрудникам ОМОН. Сейчас ситуация в области стабилизировалась, все жители вернулись в свои дома. Предположительно, в уличных беспорядках участвовали не менее 150 человек.