Телеграм-канал с призывами к беспорядкам в Коркине заблокирован после визита ФСБ к админу

В Челябинской области полиция и ФСБ разыскали создателя телеграм-канала, в котором содержались призывы к уличным беспорядкам в Коркине после убийства таксистки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

«Установлены создатель и администратор телеграм-канала, в котором распространялась информация с провокационными заявлениями, призывами к жителям Коркинского городского округа к участию в беспорядках и совершению иных противоправных деяний», — говорится в тексте.

Автором канала оказалась 37-летняя местная жительница. Она также наделила полномочиями второго администратора ещё одного жителя Коркино, 43-летнего мужчину. Как предполагали создатели, в чате будут обсуждаться проблемы во взаимоотношениях с другими этническими группами, проживающими в том же районе. При этом подписчики начали размещать ложную информацию о преступлениях иностранных граждан и призывать к расправе. Создатели телеграм-канала никак не реагировали на подобные посты и не принимали меры к блокировке агрессивных участников общения.