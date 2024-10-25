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25 октября, 09:57

Цыган, подозреваемый в убийстве таксистки в Коркино, оказался глухонемым

74.RU: Подозреваемый в убийстве жительницы Коркино цыган оказался глухонемым

Цыган, подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Коркино Челябинской области, оказался глухонемым. Об этом пишет портал 74.RU, со ссылкой на осведомлённый источник.

«Цыган, подозреваемый в убийстве таксистки из Коркино, оказался глухонемым», — говорится в публикации.

Появилось видео задержания мужчины в челябинском Коркино за покушение на убийство двух человек
Появилось видео задержания мужчины в челябинском Коркино за покушение на убийство двух человек

Напомним, накануне в Челябинской области был обнаружен труп 40-летней местной жительницы с ранами от ударов ножом. В убийстве подозревают членов цыганской диаспоры, одного из них уже задержали, второй на допросе у следователей. Жители города вышли на улицу и собрались у дома цыган. После этого к месту прибыл ОМОН, местных начали разгонять. К настоящему моменту волнения стихли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Юрий Лысенко
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