Вооружённый патруль вывели на улицы Коркино после поимки убийцы таксистки и 50 задержаний

В Коркино Челябинской области стабилизировалась ситуация после стихийного схода граждан из-за убийства 40-летней таксистки. Об этом сообщило правительство региона.

«В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоцированным резонансным убийством девушки — водителя такси. Ситуация находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который в постоянном режиме координирует деятельность органов власти», — говорится в сообщении.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления. Сегодня задержанному подозреваемому в убийстве изберут меру пресечения. Администрация находится на постоянном контроле с семьёй убитой. В кабмине отметили, что жители, вышедшие на сход, вернулись в свои дома. Улицы Коркино патрулируют силовики, идёт профилактическая работа с населением.