Вооружённый патруль вывели на улицы Коркино после поимки убийцы таксистки и 50 задержаний
Челябинское правительство: В Коркино стабилизировалась ситуация после волнений
Обстановка на улице Ватутина в Коркино, где нашли погибшую женщину. Обложка © 74.RU| Новости Челябинска
В Коркино Челябинской области стабилизировалась ситуация после стихийного схода граждан из-за убийства 40-летней таксистки. Об этом сообщило правительство региона.
«В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоцированным резонансным убийством девушки — водителя такси. Ситуация находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который в постоянном режиме координирует деятельность органов власти», — говорится в сообщении.
На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления. Сегодня задержанному подозреваемому в убийстве изберут меру пресечения. Администрация находится на постоянном контроле с семьёй убитой. В кабмине отметили, что жители, вышедшие на сход, вернулись в свои дома. Улицы Коркино патрулируют силовики, идёт профилактическая работа с населением.
Напомним, что в Челябинской области нашли тело 40-летней жительницы Коркино с ножевыми ранениями. Предполагаемыми преступниками оказались представители цыганской диаспоры, один из которых на данный момент задержан. Со вторым работают следователи. После преступления жители Коркино вышли на народный сход и собрались у дома цыган. На место прибыли сотрудники ОМОН, они разгоняют толпу.