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25 октября, 07:11

Вооружённый патруль вывели на улицы Коркино после поимки убийцы таксистки и 50 задержаний

Челябинское правительство: В Коркино стабилизировалась ситуация после волнений

Обстановка на улице Ватутина в Коркино, где нашли погибшую женщину. Обложка © 74.RU| Новости Челябинска

Обстановка на улице Ватутина в Коркино, где нашли погибшую женщину. Обложка © 74.RU| Новости Челябинска

В Коркино Челябинской области стабилизировалась ситуация после стихийного схода граждан из-за убийства 40-летней таксистки. Об этом сообщило правительство региона.

«В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоцированным резонансным убийством девушки — водителя такси. Ситуация находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который в постоянном режиме координирует деятельность органов власти», — говорится в сообщении.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления. Сегодня задержанному подозреваемому в убийстве изберут меру пресечения. Администрация находится на постоянном контроле с семьёй убитой. В кабмине отметили, что жители, вышедшие на сход, вернулись в свои дома. Улицы Коркино патрулируют силовики, идёт профилактическая работа с населением.

Появилось видео задержания мужчины в челябинском Коркино за покушение на убийство двух человек
Появилось видео задержания мужчины в челябинском Коркино за покушение на убийство двух человек

Напомним, что в Челябинской области нашли тело 40-летней жительницы Коркино с ножевыми ранениями. Предполагаемыми преступниками оказались представители цыганской диаспоры, один из которых на данный момент задержан. Со вторым работают следователи. После преступления жители Коркино вышли на народный сход и собрались у дома цыган. На место прибыли сотрудники ОМОН, они разгоняют толпу.

Наталья Афонина
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