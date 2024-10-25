Появилось видео задержания мужчины в челябинском Коркино за покушение на убийство двух человек

Полицейские в городе Коркино Челябинской области задержали местного жителя, который обстрелял двух людей, находившихся около его дома. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, сообщила пресс-служба регионального СУ СК и опубликовало видео.

Мужчина обстрелял двух человек возле дома. Видео © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

По информации следствия, вечером 24 октября подозреваемый, находясь в доме № 66 по улице Троицкая в Коркине, начал стрелять по двум мужчинам, которые стояли рядом со зданием, после чего поспешил скрыться. Фигурант не смог осуществить задуманное, поскольку двух пострадавших мужчин (37 и 29 лет) быстро доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

«Во взаимодействии следователей СК России, оперативных сотрудников региональных ГУ МВД России и УФСБ России лицо, совершившее преступление, установлено и задержано, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации.