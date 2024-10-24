Более 50 человек задержаны в челябинском Коркино после беспорядков, двое ранены
Обстановка в Коркино, где местные жители вышли на народный сход из-за убийства женщины. Обложка © 74.RU| Новости Челябинска
Более 50 человек задержаны в челябинском городе Коркино в результате народного схода, который спровоцировало убийство местной жительницы. По данным Ural Mash, ещё двое пострадали.
Как сообщает канал, пострадавшие госпитализированы с пулевыми ранениями. Одному из них пуля прилетела в шею, второму — в бедро. На данный момент известно о более чем 50 задержанных.
Напомним, в Челябинской области было найдено тело 40-летней жительницы Коркино с ножевыми ранениями. Предполагаемыми преступниками оказались представители цыганской диаспоры, один из которых на данный момент задержан. Со вторым работают следователи. После преступления жители Коркино вышли на народный сход и собрались у дома цыган. На место прибыли сотрудники ОМОН, они разгоняют толпу.