Более 50 человек задержаны в челябинском Коркино после беспорядков, двое ранены

Более 50 человек задержаны в челябинском городе Коркино в результате народного схода, который спровоцировало убийство местной жительницы. По данным Ural Mash , ещё двое пострадали.

Как сообщает канал, пострадавшие госпитализированы с пулевыми ранениями. Одному из них пуля прилетела в шею, второму — в бедро. На данный момент известно о более чем 50 задержанных.