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24 октября, 20:14
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Более 50 человек задержаны в челябинском Коркино после беспорядков, двое ранены

Обстановка в Коркино, где местные жители вышли на народный сход из-за убийства женщины. Обложка © 74.RU| Новости Челябинска

Обстановка в Коркино, где местные жители вышли на народный сход из-за убийства женщины. Обложка © 74.RU| Новости Челябинска

Более 50 человек задержаны в челябинском городе Коркино в результате народного схода, который спровоцировало убийство местной жительницы. По данным Ural Mash, ещё двое пострадали.

Как сообщает канал, пострадавшие госпитализированы с пулевыми ранениями. Одному из них пуля прилетела в шею, второму — в бедро. На данный момент известно о более чем 50 задержанных.

Десятки человек в одной «Ниве»: Коркинские цыгане массово бегут в соседний Еманжелинск
Десятки человек в одной «Ниве»: Коркинские цыгане массово бегут в соседний Еманжелинск

Напомним, в Челябинской области было найдено тело 40-летней жительницы Коркино с ножевыми ранениями. Предполагаемыми преступниками оказались представители цыганской диаспоры, один из которых на данный момент задержан. Со вторым работают следователи. После преступления жители Коркино вышли на народный сход и собрались у дома цыган. На место прибыли сотрудники ОМОН, они разгоняют толпу.

Оксана Попова
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