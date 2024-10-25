Около 150 жителей Коркино вышли на улицы и потребовали наказать убийц таксистки

На улицы Коркино в Челябинской области после убийства женщины-таксиста вышли около 150 человек. Происшествие вызвало волнения, местные жители требовали найти и наказать виновных. Об этом сообщает правительство региона.

«Убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных в совершённом преступлении. Всего на улицы Коркино вышло около 150 человек. На месте в течение дня работали представители местной администрации округа, исполнительных органов Челябинской области, была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений», — говорится в сообщении.