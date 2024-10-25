Около 150 жителей Коркино вышли на улицы и потребовали наказать убийц таксистки
Более 150 местных жителей вышли на народный сход из-за убийства женщины. Обложка © 74.RU| Новости Челябинска
На улицы Коркино в Челябинской области после убийства женщины-таксиста вышли около 150 человек. Происшествие вызвало волнения, местные жители требовали найти и наказать виновных. Об этом сообщает правительство региона.
«Убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных в совершённом преступлении. Всего на улицы Коркино вышло около 150 человек. На месте в течение дня работали представители местной администрации округа, исполнительных органов Челябинской области, была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений», — говорится в сообщении.
Сейчас в Коркино сотрудники правоохранительных органов проводят патрулирование. Также идёт профилактическая работа с населением.
Напомним, что в Челябинской области нашли тело 40-летней жительницы Коркино с ножевыми ранениями. Предполагаемыми преступниками оказались представители цыганской диаспоры, один из которых на данный момент задержан. Со вторым работают следователи. После преступления жители Коркино вышли на улицы и собрались у дома подозреваемых. На место прибыли сотрудники ОМОН, они разгоняют толпу. Сейчас ситуация в области стабилизировалась, все жители вернулись в свои дома.