«Цыганское дело» об убийстве таксистки в Коркино будут расследовать в Москве

Уголовные дела об убийстве и покушении на убийство жителей Коркино Челябинской области передали в производство следователей Главного СУ СК России. Следователи проведут наиболее полное, тщательное расследование, сообщает СК РФ.

«В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного СУ СК России», — говорится в сообщении.