«Цыганское дело» об убийстве таксистки в Коркино будут расследовать в Москве
Бастрыкин поручил передать ГСУ СК дело об убийстве женщины в челябинском Коркино
Уголовные дела об убийстве и покушении на убийство жителей Коркино Челябинской области передали в производство следователей Главного СУ СК России. Следователи проведут наиболее полное, тщательное расследование, сообщает СК РФ.
«В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного СУ СК России», — говорится в сообщении.
В результате проверки следователи смогут принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в Челябинской области нашли тело 40-летней жительницы Коркино с ножевыми ранениями. Предполагаемыми преступниками оказались представители цыганской диаспоры, один из которых на данный момент задержан. Со вторым работают следователи. После преступления жители Коркино вышли на народный сход и собрались у дома цыган. На место прибыли сотрудники ОМОН, они разгоняют толпу. Сейчас ситуация в области стабилизировалась, все жители, вышедшие на сход, вернулись в свои дома.
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