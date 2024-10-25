17-летний убийца таксистки из челябинского Коркино заключён в СИЗО
Суд арестовал жителя Коркино, подозреваемого в расправе над женщиной-таксистом
В Челябинской области суд вынес решение об аресте на два месяца 17-летнего подозреваемого, который, предположительно, зарезал жительницу Коркино, работавшую таксистом. Об этом сообщается в региональном СК.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря 2024 года», — уточнили в ведомстве.
Напомним, в Челябинской области нашли тело 40-летней жительницы Коркино с ножевыми ранениями. После преступления жители города вышли на улицы и собрались у дома подозреваемых. Разгонять толпу пришлось сотрудникам ОМОН. Сейчас ситуация в области стабилизировалась, все жители вернулись в свои дома. Предположительно, в уличных беспорядках участвовали не менее 150 человек, призывы к противоправным действиям распространял местный телеграм-канал. Полиция задержала по подозрению в убийстве 17-летнего жителя Коркино. По предварительной информации, он устроил конфликт с женщиной-таксистом, после чего зарезал её.
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