17-летний убийца таксистки из челябинского Коркино заключён в СИЗО

В Челябинской области суд вынес решение об аресте на два месяца 17-летнего подозреваемого, который, предположительно, зарезал жительницу Коркино, работавшую таксистом. Об этом сообщается в региональном СК.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря 2024 года», — уточнили в ведомстве.