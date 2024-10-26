Слёзы детей, мама в полуобмороке: Появились душераздирающие кадры с похорон убитой таксистки в Коркино

Матери убитой таксистки из Коркино Челябинской области Елены Манжосовой (Сарафановой) стало плохо во время прощания с дочерью. Душераздирающими кадрами с траурной церемонии делится местный портал 74.RU.

Женщине оказали помощь врачи, который дежурят в зале. Во время церемонии она не сдерживала слёзы и не могла стоять без помощи. На церемонию также прибыл бывший супруг Манжосовой и двое сыновей. Пришли проститься с Еленой сотни человек, поддержать семью приехал и губернатор региона Алексей Текслер. Погибшую похоронят на Коркинском кладбище.