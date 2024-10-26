Слёзы детей, мама в полуобмороке: Появились душераздирающие кадры с похорон убитой таксистки в Коркино
Маме убитой таксистки из Коркино стало плохо во время прощания с дочерью
Матери убитой таксистки из Коркино Челябинской области Елены Манжосовой (Сарафановой) стало плохо во время прощания с дочерью. Душераздирающими кадрами с траурной церемонии делится местный портал 74.RU.
Семья убитой в Коркино Елены Манжосовой. Фото © Телеграм / news_74ru
Женщине оказали помощь врачи, который дежурят в зале. Во время церемонии она не сдерживала слёзы и не могла стоять без помощи. На церемонию также прибыл бывший супруг Манжосовой и двое сыновей. Пришли проститься с Еленой сотни человек, поддержать семью приехал и губернатор региона Алексей Текслер. Погибшую похоронят на Коркинском кладбище.
Напомним, что в Челябинской области был обнаружен труп 40-летней таксистки с четырьмя ножевыми. Жестокая расправа привела к народному сходу. К дому подозреваемых пришла разгневанная толпа, требующая наказать виновных в убийстве – двух братьев, младшему из которых всего 17. После беспорядков младший был арестован, со вторым работает полиция. Предположительно, в сходе участвовали не менее 150 человек, призывы к противоправным действиям распространял местный телеграм-канал.