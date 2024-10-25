Тела погибших разлетелись по мосту в ходе страшного массового ДТП в Краснодаре

Страшное массовое ДТП произошло на Северном мосту в Краснодаре. По данным SHOT, два человека погибли на месте, ещё один в критическом состоянии. Его реанимируют прямо на дороге.

ДТП в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT

Авария произошла на улице Северная. Тела погибших разбросало по проезжей части. На данный момент известно ещё минимум о двоих пострадавших. Предварительно, все погибшие ехали на «нексии».

Последствия ДТП в Краснодаре. Фото © Telegram / SHOT