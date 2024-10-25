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25 октября, 07:36
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Тела погибших разлетелись по мосту в ходе страшного массового ДТП в Краснодаре

В Краснодаре произошло массовое ДТП на Северном мосту, есть жертвы

Страшное массовое ДТП произошло на Северном мосту в Краснодаре. По данным SHOT, два человека погибли на месте, ещё один в критическом состоянии. Его реанимируют прямо на дороге.

ДТП в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT

Авария произошла на улице Северная. Тела погибших разбросало по проезжей части. На данный момент известно ещё минимум о двоих пострадавших. Предварительно, все погибшие ехали на «нексии».

Последствия ДТП в Краснодаре. Фото © Telegram / SHOT

Последствия ДТП в Краснодаре. Фото © Telegram / SHOT

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Ранее в Москве на Патриарших прудах две иномарки решили устроить гонки, но водители не справились с управлением и влетели в фасад магазина сумок. Со слов очевидцев, пешеходов на тротуаре не было. Одного из пассажиров госпитализировали.

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Telegram / kuban24

Владимир Озеров
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