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26 октября, 14:15

В Томской области нашли мёртвой пропавшую девочку-подростка

Пропавшую в Томской области 17-летнюю девушку нашли мёртвой в заброшке. Обложка © Telegram / Томская полиция

Пропавшую в Томской области 17-летнюю девушку нашли мёртвой в заброшке. Обложка © Telegram / Томская полиция

В заброшенном доме города Колпашево Томской области нашли мёртвой девочку, которая ушла из студенческого общежития вечером 24 октября и не вернулась. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД РФ в телеграм-канале.

«Сотрудниками полиции обнаружено тело подростка в одном из заброшенных домов в городе Колпашево. Проводится проверка, материалы будут направлены в следственные органы для принятия решения», — сказано в публикации.

По информации полиции, утром 24 октября у девушки случился конфликт в общежитии, после которого она отправилась на пары и уже не вернулась в свою комнату. Сообщалось, что Волкову видели 25 октября около 3 часов ночи возле перекрёстка дорог Колпашево-Белый Яр.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что 57-летняя гражданка РФ Маргарита Караджа, пропавшая 8 октября в уезде Алтынорду в Турции, была найдена мёртвой 16 числа. Её труп обнаружен полицейскими в ореховой роще.

Юрий Лысенко
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