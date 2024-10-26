В Томской области нашли мёртвой пропавшую девочку-подростка

В заброшенном доме города Колпашево Томской области нашли мёртвой девочку, которая ушла из студенческого общежития вечером 24 октября и не вернулась. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД РФ в телеграм-канале.

«Сотрудниками полиции обнаружено тело подростка в одном из заброшенных домов в городе Колпашево. Проводится проверка, материалы будут направлены в следственные органы для принятия решения», — сказано в публикации.

По информации полиции, утром 24 октября у девушки случился конфликт в общежитии, после которого она отправилась на пары и уже не вернулась в свою комнату. Сообщалось, что Волкову видели 25 октября около 3 часов ночи возле перекрёстка дорог Колпашево-Белый Яр.