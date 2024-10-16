Таинственно исчезнувшая в Турции россиянка найдена мёртвой в ореховой роще

Россиянка Маргарита Караджа, пропавшая 8 октября в турецком уезде Алтынорду, была найдена мёртвой. Безжизненное тело 57-летней женщины обнаружила полиция в ореховой роще, утверждает агентство DHA.

О таинственном исчезновении россиянки сообщили её родственники. В последний раз Маргариту видели уходящей из собственного дома в неизвестном направлении. Поиски Караджи велись целую неделю. Семья погибшей активно участвовала в процессе и распространяла снимки женщины по социальным сетям.