Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
15 октября, 23:18

Таинственно исчезнувшая в Турции россиянка найдена мёртвой в ореховой роще

DHA: Пропавшую в Турции 57-летнюю россиянку нашли мёртвой

Россиянка Маргарита Караджа, пропавшая 8 октября в турецком уезде Алтынорду, была найдена мёртвой. Безжизненное тело 57-летней женщины обнаружила полиция в ореховой роще, утверждает агентство DHA.

О таинственном исчезновении россиянки сообщили её родственники. В последний раз Маргариту видели уходящей из собственного дома в неизвестном направлении. Поиски Караджи велись целую неделю. Семья погибшей активно участвовала в процессе и распространяла снимки женщины по социальным сетям.

«В результате поисковых работ, проведённых сотрудниками полиции провинции Орду, безжизненное тело Маргариты Караджи было найдено сегодня около 15:00 в ореховом саду в квартале Бозтепе уезда Алтынорду», — сказано в сообщении.

Тела двух погибших во время дрейфа в Охотском море доставили в Магадан
Тела двух погибших во время дрейфа в Охотском море доставили в Магадан

Ранее ещё одна россиянка угодила в крупный скандал, находясь на территории Турции. 28-летняя девушка родила в аэропорту Антальи, бросила ребёнка в унитаз и попыталась экстренно улететь в Москву с матерью. Однако осуществить задуманное горе-мамане так и не удалось. На допросе она призналась, что не подозревала о беременности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров