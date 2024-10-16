Таинственно исчезнувшая в Турции россиянка найдена мёртвой в ореховой роще
DHA: Пропавшую в Турции 57-летнюю россиянку нашли мёртвой
Россиянка Маргарита Караджа, пропавшая 8 октября в турецком уезде Алтынорду, была найдена мёртвой. Безжизненное тело 57-летней женщины обнаружила полиция в ореховой роще, утверждает агентство DHA.
О таинственном исчезновении россиянки сообщили её родственники. В последний раз Маргариту видели уходящей из собственного дома в неизвестном направлении. Поиски Караджи велись целую неделю. Семья погибшей активно участвовала в процессе и распространяла снимки женщины по социальным сетям.
«В результате поисковых работ, проведённых сотрудниками полиции провинции Орду, безжизненное тело Маргариты Караджи было найдено сегодня около 15:00 в ореховом саду в квартале Бозтепе уезда Алтынорду», — сказано в сообщении.
Ранее ещё одна россиянка угодила в крупный скандал, находясь на территории Турции. 28-летняя девушка родила в аэропорту Антальи, бросила ребёнка в унитаз и попыталась экстренно улететь в Москву с матерью. Однако осуществить задуманное горе-мамане так и не удалось. На допросе она призналась, что не подозревала о беременности.
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