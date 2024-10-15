Тела двух погибших во время дрейфа в Охотском море доставили в Магадан
Тела отца и сына, погибших во время дрейфа в Охотском море, доставили в Магадан. На берег их доставило то же судно «Ангел», которое спасло единственного выжившего Михаила Пичугина. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Магаданской области.
«Судно «Ангел» пришвартовалось в Магаданском торговом порту. На его борту — 46-летний Михаил Пичугин и тела двух его не доживших до спасения родственников. Также рыболовецкий корабль доставил лодку «Байкат 470», на которой продолжался 67-дневный дрейф в Охотском море», — сообщили ТАСС в министерстве.
Саму лодку уже осмотрели следователи. Расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».
Напомним, два брата и 15-летний сын одного из них отправились в плавание на катамаране «Байкат» 9 августа. Они вышли с мыса Перовского в Хабаровском крае с намерением добраться до Сахалина, однако затем связь с ними была потеряна. Поисковые работы длились более месяца, но они ни к чему не привели. В итоге спустя два месяца после пропажи лодку нашли рыбаки у берегов Камчатки — почти в тысяче километров от изначального пункта назначения. Выжил только один мужчина. Он провёл в лодке 67 дней, похудев за это время на 50 кг. Спасательная операция попала на видео.
Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура