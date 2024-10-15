Тела двух погибших во время дрейфа в Охотском море доставили в Магадан

Тела отца и сына, погибших во время дрейфа в Охотском море, доставили в Магадан. На берег их доставило то же судно «Ангел», которое спасло единственного выжившего Михаила Пичугина. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Магаданской области.

«Судно «Ангел» пришвартовалось в Магаданском торговом порту. На его борту — 46-летний Михаил Пичугин и тела двух его не доживших до спасения родственников. Также рыболовецкий корабль доставил лодку «Байкат 470», на которой продолжался 67-дневный дрейф в Охотском море», — сообщили ТАСС в министерстве.