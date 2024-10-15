В Госдуме хотят наградить «Ангела» за спасение мужчины, дрейфовавшего в Охотском море с мертвецами

В Госдуме предложили наградить моряков «Ангела» за выдержку и спасение дрейфовавшего два месяца в Охотском море путешественника. С такой просьбой обратился первый зампред Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов к правительству региона, пишет SHOT .

«Наши отважные моряки проявили невероятный героизм и спасли мужчину, который дрейфовал на лодке в океане более двух месяцев! Мы считаем, что моряки судна «Ангел» заслуживают самой высокой награды за свой героический поступок. Они проявили невероятное мужество, самоотверженность и преданность своему делу. Экипаж судна, несмотря на очень длительный срок, не прекратил поиски. За это огромное спасибо всем нашим спасателям», — говорится в его обращении.