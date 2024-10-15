В Госдуме хотят наградить «Ангела» за спасение мужчины, дрейфовавшего в Охотском море с мертвецами
Депутат Каргинов призвал наградить моряков за спасение мужчины в Охотском море
В Госдуме предложили наградить моряков «Ангела» за выдержку и спасение дрейфовавшего два месяца в Охотском море путешественника. С такой просьбой обратился первый зампред Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов к правительству региона, пишет SHOT.
В Госдуме хотят наградить моряков «Ангела» за спасение путешественника в Охотском море. Фото © SHOT
«Наши отважные моряки проявили невероятный героизм и спасли мужчину, который дрейфовал на лодке в океане более двух месяцев! Мы считаем, что моряки судна «Ангел» заслуживают самой высокой награды за свой героический поступок. Они проявили невероятное мужество, самоотверженность и преданность своему делу. Экипаж судна, несмотря на очень длительный срок, не прекратил поиски. За это огромное спасибо всем нашим спасателям», — говорится в его обращении.
Как уже писал Life.ru, в плавание по Охотскому морю 9 августа отправились двое мужчин. Вместе с братьями был и 15-летний мальчик. Троица планировала доплыть до Сахалина и показать китов, но в назначенное время не вышла на связь. Поиски велись два месяца, но не дали результата. Сегодня лодку нашли вблизи села Усть-Хайрюзово Камчатского края — это почти в тысяче километров от запланированного пункта назначения. Выжить смог лишь один человек — Михаил Пичугин, его брат и племянник скончались. В катамаране он провёл 67 дней, исхудав на 50 килограммов. Операция по спасению была заснята на видео. Некоторое время назад мужчина пришёл в себя и объяснил, как смог выжить.
Подробнее о том, что известно о выжившем Михаиле Пичугине, который два месяца дрейфовал в море с телами родных, — в большом материале Life.ru.