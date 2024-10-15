«Помог Господь Бог»: В Госдуме оценили чудесное спасение мужчины «Ангелом» в Охотском море
Депутат Баженов: Спасение выжившего в Охотском море говорит о существовании Бога
Спасение Михаила Пичугина, который смог выжить, дрейфуя два месяца на катамаране в Охотском море, подтверждает существование Бога во вселенной. Такое мнение в беседе с корреспондентом Life.ru выразил депутат Государственной думы Тимофей Баженов.
Депутат ГД Тимофей Баженов прокомментировал спасение Михаила Пичугина в Охотском море. Видео © Life.ru
«Сегодня я с большим интересом прочитал новость о том, что наконец спасён человек, считавшийся пропавшим. Точнее говоря, пропали три человека, но нашёлся живым один. Ему, конечно, помог Господь Бог, и я поздравляю с этим и его, и его близких. Очень сочувствую близким погибших и самим погибшим», — сказал парламентарий.
Наш собеседник напомнил, что Охотское море — это одно из самых серьёзных морей в мире и оно ошибок не прощает. В том, было ли сделано что-то не так, разберётся следствие, но то, что выживший предстал перед нашими глазами, — это, безусловно, прямое свидетельство существования Господа Бога во вселенной, добавил он.
«Самое настоящее чудо, большой молодец — этот человек. Жму ему руку», — подытожил Баженов.
Напомним, что двое мужчин отправились в плавание по Охотскому морю 9 августа, один из них взял с собой 15-летнего сына. Они планировали доплыть до Сахалина и показать мальчику китов, но в назначенное время не вышли на связь. Поиски велись два месяца, но не дали результата. Сегодня лодку нашли вблизи села Усть-Хайрюзово Камчатского края — это почти в тысяче километров от запланированного пункта назначения. Выжить смог лишь один человек — Михаил Пичугин. В катамаране он провёл 67 дней, исхудав на 50 килограммов. Операция по спасению была заснята на видео. Некоторое время назад мужчина пришёл в себя и объяснил, как смог выжить.
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