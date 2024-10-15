«Помог Господь Бог»: В Госдуме оценили чудесное спасение мужчины «Ангелом» в Охотском море

Спасение Михаила Пичугина, который смог выжить, дрейфуя два месяца на катамаране в Охотском море, подтверждает существование Бога во вселенной. Такое мнение в беседе с корреспондентом Life.ru выразил депутат Государственной думы Тимофей Баженов.

Депутат ГД Тимофей Баженов прокомментировал спасение Михаила Пичугина в Охотском море. Видео © Life.ru

«Сегодня я с большим интересом прочитал новость о том, что наконец спасён человек, считавшийся пропавшим. Точнее говоря, пропали три человека, но нашёлся живым один. Ему, конечно, помог Господь Бог, и я поздравляю с этим и его, и его близких. Очень сочувствую близким погибших и самим погибшим», — сказал парламентарий.

Наш собеседник напомнил, что Охотское море — это одно из самых серьёзных морей в мире и оно ошибок не прощает. В том, было ли сделано что-то не так, разберётся следствие, но то, что выживший предстал перед нашими глазами, — это, безусловно, прямое свидетельство существования Господа Бога во вселенной, добавил он.