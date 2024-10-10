«Кровоизлияние в мозг»: Дальнобойщик из России чудом выжил на границе с Китаем

Китайские пограничники и медики спасли жизнь дальнобойщику из России, у которого произошло кровоизлияние в мозг прямо на пункте пропуска. Об этом сообщает издание «Цзиньжи Суйфэньхэ».

Врачи увозят в больницу дальнобойщика, который чуть не умер на границе Китая и РФ. Фото © mp.weixin.qq

Уточняется, что 8 октября в китайском городе Суйфэньхэ недалеко от границы с Приморским краем пограничник заметил российский грузовик Volvo. Транспортное средство очень долго стояло на площадке досмотра. Сотрудник службы заглянул в кабину и увидел, что водитель лежит на сиденьях с перекошенным лицом. Он сразу же вызвал бригаду медиков.

Врачи госпитализировали россиянина в китайскую больницу. Они установили, что у пострадавшего произошло кровоизлияние в мозг, а верхнее значение артериального давления доходило до 250 миллиметров ртутного столба. Специалистам удалось спасти жизнь дальнобойщику и стабилизировать его состояние.

Выяснилось, что россиянина зовут Роман, ему 60 лет. Мужчина перевозит товары из Китая в Приморский край, проживает в Уссурийске. Роману стало лучше, после чего китайские специалисты связались с его близкими и приняли решение о передаче пациента российским врачам для дальнейшего лечения и восстановления. На днях дальнобойщик позвонил в больницу Суйфэньхэ и поблагодарил врачей за спасение жизни.