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22 ноября, 19:08

Жилой дом полностью уничтожен в Белгородской области после атаки ВСУ

Гладков: Дроны ВСУ сбросили взрывчатку на жилой дом в Белгородской области

Украинские силы атаковали село Отрадное Белгородского района при помощи беспилотников. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал.

«В результате атаки двух дронов-камикадзе на жилой дом произошло возгорание. Домовладение полностью уничтожено огнём. Ещё один беспилотник сдетонировал рядом с другим частным домом: в доме выбиты окна и посечён фасад», — сообщил Гладков в телеграм-канале.

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Ранее стало известно об уничтожении десяти беспилотников над Брянской областью. Дроны были сбиты в течение прошлой ночи силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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