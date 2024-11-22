Жилой дом полностью уничтожен в Белгородской области после атаки ВСУ
Гладков: Дроны ВСУ сбросили взрывчатку на жилой дом в Белгородской области
Украинские силы атаковали село Отрадное Белгородского района при помощи беспилотников. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал.
«В результате атаки двух дронов-камикадзе на жилой дом произошло возгорание. Домовладение полностью уничтожено огнём. Ещё один беспилотник сдетонировал рядом с другим частным домом: в доме выбиты окна и посечён фасад», — сообщил Гладков в телеграм-канале.
Ранее стало известно об уничтожении десяти беспилотников над Брянской областью. Дроны были сбиты в течение прошлой ночи силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.
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