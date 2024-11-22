Ещё пять беспилотников уничтожены над Брянской областью

Над Брянской областью силами противовоздушной обороны РФ уничтожено ещё пять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Ещё пять вражеских БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал Богомаз и добавил, что пострадавших и разрушений нет.