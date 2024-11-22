В Калужской области ПВО расстреляла «стаю» из девяти беспилотников ВСУ

«Стаю» дронов ВСУ расстреляли сегодня ночью в Калужской области. По данным SHOT, шесть БПЛА типа PD-2 попытались атаковать нефтебазу "Роснефти". Все беспилотники были уничтожены в воздухе. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет.