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22 ноября, 06:52

В Калужской области ПВО расстреляла «стаю» из девяти беспилотников ВСУ

«Стаю» дронов ВСУ расстреляли сегодня ночью в Калужской области. По данным SHOT, шесть БПЛА типа PD-2 попытались атаковать нефтебазу "Роснефти". Все беспилотники были уничтожены в воздухе. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Ещё три дрона направлялись к объекту инфраструктуры — они также были уничтожены ПВО. Длина PD-2 — 2,85 метра, размах крыльев — 5 метров, летит с максимальной скоростью 140 км/ч, дальность полёта доходит до 1300 км.

Угроза атаки беспилотников объявлена в Тульской области
Угроза атаки беспилотников объявлена в Тульской области

Напомним, о сорванной попытке ВСУ атаковать Калужскую область стало известно утром 22 ноября. Пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Матвей Константинов
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