В Калужской области ПВО расстреляла «стаю» из девяти беспилотников ВСУ
«Стаю» дронов ВСУ расстреляли сегодня ночью в Калужской области. По данным SHOT, шесть БПЛА типа PD-2 попытались атаковать нефтебазу "Роснефти". Все беспилотники были уничтожены в воздухе. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет.
Ещё три дрона направлялись к объекту инфраструктуры — они также были уничтожены ПВО. Длина PD-2 — 2,85 метра, размах крыльев — 5 метров, летит с максимальной скоростью 140 км/ч, дальность полёта доходит до 1300 км.
Напомним, о сорванной попытке ВСУ атаковать Калужскую область стало известно утром 22 ноября. Пострадавших нет.
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