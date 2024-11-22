Семь беспилотников уничтожены в Калужской области, пострадавших нет

Семь украинских беспилотников сбиты средствами ПВО в Калужской области. Шесть дронов уничтожили на окраине Калуги, ещё один — в Дзержинском районе. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью на окраине Калуги средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Также уничтожен один БПЛА в Дзержинском районе. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сообщил Шапша.