«Орешник» (ракета)
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5 декабря, 08:58

Российская ПВО отбила атаку ВСУ на полигон Капустин Яр, откуда запускали «Орешник»

Mash сообщил об атаке БПЛА ВСУ на Капустин Яр, откуда запускали «Орешник»

ВСУ попытались атаковать беспилотником полигоном Капустин Яр в Астраханской области, однако российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили удар. Об этом пишет Mash.

Российская ПВО отбила атаку ВСУ на полигон Капустин Яр, откуда запускали «Орешник». Видео © Mash

По данным телеграм-канала, дрон был сбит в нескольких метрах от въезда на территорию. Отмечается, что взрывная волна повредила ворота. Официального подтверждения информации пока не было.

Напомним, 21 ноября ВС России применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Президент России Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны.

Защитники Брянской области отразили масштабную атаку дронов
Защитники Брянской области отразили масштабную атаку дронов
Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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