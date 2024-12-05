ВСУ попытались атаковать беспилотником полигоном Капустин Яр в Астраханской области, однако российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили удар. Об этом пишет Mash.

Российская ПВО отбила атаку ВСУ на полигон Капустин Яр, откуда запускали «Орешник». Видео © Mash

По данным телеграм-канала, дрон был сбит в нескольких метрах от въезда на территорию. Отмечается, что взрывная волна повредила ворота. Официального подтверждения информации пока не было.