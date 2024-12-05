Защитники Брянской области отразили масштабную атаку дронов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили девять беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа» — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.