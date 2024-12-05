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Регион
5 декабря, 01:33

Защитники Брянской области отразили масштабную атаку дронов

Богомаз: В Брянской области сбили девять беспилотников за час

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили девять беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа» — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

Появилось видео со звуком предполагаемой атаки БПЛА в Грозном
Появилось видео со звуком предполагаемой атаки БПЛА в Грозном

Тем временем три населённых пункта Белгородской области пострадали от атак беспилотников ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Анатолий Цейко
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