Появилось видео со звуком предполагаемой атаки БПЛА в Грозном
Mash Gor опубликовал видео предполагаемого взрыва в Грозном
В сети появилось видео, на котором слышен звук предполагаемого взрыва в Грозном. Ролик опубликован в Telegram-канал Mash Gor.
Появилось видео со звуком предполагаемой атаки БПЛА в Грозном. Видео © Telegram/ Mash Gor
По данным наших коллег, запись была сделана в пять часов утра с камеры жилого дома, на ней слышен громкий грохот и видна яркая вспышка.
Телеграм-канал сообщает, что, согласно информации директора местного аэропорта, с часу ночи до шести утра в Северо-Кавказском федеральном округе действовал план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотника.
Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат мог нанести удар по казарме полка спецназа в Чечне. По данным «Раньше всех. Ну почти», на объекте произошел взрыв. Утром 4 декабря очевидцы сообщили о громком звуке взрыва в столице Чечни, который предположительно связан с атакой дрона. Региональные власти пока не комментируют эту информацию.
Midjourney/ Life.ru