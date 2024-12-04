В сети появилось видео, на котором слышен звук предполагаемого взрыва в Грозном. Ролик опубликован в Telegram-канал Mash Gor.

Появилось видео со звуком предполагаемой атаки БПЛА в Грозном. Видео © Telegram/ Mash Gor

По данным наших коллег, запись была сделана в пять часов утра с камеры жилого дома, на ней слышен громкий грохот и видна яркая вспышка.

Телеграм-канал сообщает, что, согласно информации директора местного аэропорта, с часу ночи до шести утра в Северо-Кавказском федеральном округе действовал план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотника.