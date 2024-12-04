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4 декабря, 07:43

Появилось видео со звуком предполагаемой атаки БПЛА в Грозном

Mash Gor опубликовал видео предполагаемого взрыва в Грозном

В сети появилось видео, на котором слышен звук предполагаемого взрыва в Грозном. Ролик опубликован в Telegram-канал Mash Gor.

Появилось видео со звуком предполагаемой атаки БПЛА в Грозном. Видео © Telegram/ Mash Gor

По данным наших коллег, запись была сделана в пять часов утра с камеры жилого дома, на ней слышен громкий грохот и видна яркая вспышка.

Телеграм-канал сообщает, что, согласно информации директора местного аэропорта, с часу ночи до шести утра в Северо-Кавказском федеральном округе действовал план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотника.

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Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат мог нанести удар по казарме полка спецназа в Чечне. По данным «Раньше всех. Ну почти», на объекте произошел взрыв. Утром 4 декабря очевидцы сообщили о громком звуке взрыва в столице Чечни, который предположительно связан с атакой дрона. Региональные власти пока не комментируют эту информацию.

Обложка ©

Midjourney/ Life.ru

Марина Фещенко
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