Дрон ВСУ атаковал казарму полка ППСН имени Кадырова в Грозном, пишут СМИ

Украинский беспилотник попытался ранним утром 4 декабря попытался атаковать здание казармы полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя Российской Федерации Ахмата Кадырова в столице Грозном Чечне. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеграм-канал «РВНП».

«В Грозном примерно в 4:50 утра сегодня была совершена попытка удара беспилотником по зданию казармы полка ППСН им. А-Х.Кадырова», — говорится в сообщении.