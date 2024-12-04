Дрон ВСУ атаковал казарму полка ППСН имени Кадырова в Грозном, пишут СМИ
РВНП: Дрон ВСУ атаковал здание казармы полка ППСН им. Кадырова в Грозном
Украинский беспилотник попытался ранним утром 4 декабря попытался атаковать здание казармы полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя Российской Федерации Ахмата Кадырова в столице Грозном Чечне. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеграм-канал «РВНП».
«В Грозном примерно в 4:50 утра сегодня была совершена попытка удара беспилотником по зданию казармы полка ППСН им. А-Х.Кадырова», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате взрыва пострадавших нет. Подробности случившегося выясняются, официального подтверждения пока не поступало.
Это не первая атака дронов ВСУ на Чечню. Так, утром 29 октября украинский БПЛА попал в здание Российского университета спецназа в Гудермесе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Предположительно, для атаки ВСУ могли использовать дрон PD-2. Рамзан Кадыров ранее пообещал возмездие ВСУ.
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