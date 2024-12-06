Несколько дронов сбиты в пригороде Воронежа

В Воронежской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и районах области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников», — написал Гусев и добавил, что пострадавших и разрушений нет.