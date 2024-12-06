Несколько дронов сбиты в пригороде Воронежа
Гусев: Несколько БПЛА уничтожены в Воронежской области силами ПВО и РЭБ
В Воронежской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и районах области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников», — написал Гусев и добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее над акваторией Чёрного моря, недалеко от Крымского полуострова, силами противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожено два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
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