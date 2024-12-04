«Прямо в люк»: Дроны ювелирным ударом разнесли в щепки украинский БТР
Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетранспортёра ВСУ дроном
Пресс-лкжба Минобороны России опубликовала в телеграм-канале кадры ювелирной работы операторов ударных БПЛА, которые уничтожили бронетранспортёр ВСУ в лесополосе на Времеевском направлении. Российские бойцы сбросили снаряд точно в открытый люк, ликвидировав машину вместе с экипажем и десантом.
Операторы БПЛА уничтожили бронетранспортёр ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
«Дроноводы-ювелиры: грамотный сброс прямо в открытый люк», — говорится в описании к ролику.
На кадрах с дрона, оснащённого тепловизором, видно, как оператор направляет его к БТР противника, который находился с приоткрытым люком. Затем происходит сброс боеприпаса, который попадает точно в люк и проникает внутрь бронетранспортёра.
Ранее в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ в Курской области за сутки. Более 300 военных, 2 танка и 4 БМП — Армия России продолжает перемалывать Украину. В ведомстве добавили, что украинская армия также потеряла за сутки 17 боевых бронированных машин (ББМ) три артиллерийских орудия, шесть миномётов и три артиллерийских орудия. Общие потери ВСУ в Курской области превысили 37655 военных.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России