«Прямо в люк»: Дроны ювелирным ударом разнесли в щепки украинский БТР

Пресс-лкжба Минобороны России опубликовала в телеграм-канале кадры ювелирной работы операторов ударных БПЛА, которые уничтожили бронетранспортёр ВСУ в лесополосе на Времеевском направлении. Российские бойцы сбросили снаряд точно в открытый люк, ликвидировав машину вместе с экипажем и десантом.

Операторы БПЛА уничтожили бронетранспортёр ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Дроноводы-ювелиры: грамотный сброс прямо в открытый люк», — говорится в описании к ролику.

На кадрах с дрона, оснащённого тепловизором, видно, как оператор направляет его к БТР противника, который находился с приоткрытым люком. Затем происходит сброс боеприпаса, который попадает точно в люк и проникает внутрь бронетранспортёра.