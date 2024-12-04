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4 декабря, 17:01

«Прямо в люк»: Дроны ювелирным ударом разнесли в щепки украинский БТР

Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетранспортёра ВСУ дроном

Пресс-лкжба Минобороны России опубликовала в телеграм-канале кадры ювелирной работы операторов ударных БПЛА, которые уничтожили бронетранспортёр ВСУ в лесополосе на Времеевском направлении. Российские бойцы сбросили снаряд точно в открытый люк, ликвидировав машину вместе с экипажем и десантом.

Операторы БПЛА уничтожили бронетранспортёр ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Дроноводы-ювелиры: грамотный сброс прямо в открытый люк», — говорится в описании к ролику.

На кадрах с дрона, оснащённого тепловизором, видно, как оператор направляет его к БТР противника, который находился с приоткрытым люком. Затем происходит сброс боеприпаса, который попадает точно в люк и проникает внутрь бронетранспортёра.

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Ранее в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ в Курской области за сутки. Более 300 военных, 2 танка и 4 БМП — Армия России продолжает перемалывать Украину. В ведомстве добавили, что украинская армия также потеряла за сутки 17 боевых бронированных машин (ББМ) три артиллерийских орудия, шесть миномётов и три артиллерийских орудия. Общие потери ВСУ в Курской области превысили 37655 военных.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Алена Пенчугина
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