В Горловке украинский дрон атаковал автобус с пассажирами, есть пострадавшие
Приходько: В Горловке БПЛА ВСУ атаковал автобус №8, пострадало четыре пассажира
Беспилотник ВСУ атаковал автобус в ДНР, четыре человека пострадали. Обложка © Telegram / Приходько РИК
В Горловке в ДНР в результате налёта БПЛА пострадало четыре мирных жителя. Дрон атаковал автобус в жилом массиве «Комсомолец». Внутри транспорта находились пассажиры.
Водитель автобуса сам отвёз всех пострадавших в больницу. Обложка © Telegram / Приходько РИК
«Вследствие атаки БПЛА ВФУ (Вооружённых формирований Украины, — Прим. Life.ru) на автобус маршрута № 8 ранены четыре мирных жителя Горловки», — сообщает мэр города Иван Приходько.
Он также добавил, что водитель автобуса сразу же доставил всех пострадавших в больницу. Сейчас людям оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что украинский БПЛА атаковал Воронежскую область. Дрон после поражения упал на промышленный объект, в результате там начался пожар. Огонь смогли быстро ликвидировать, пострадавших нет.