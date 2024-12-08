В Горловке украинский дрон атаковал автобус с пассажирами, есть пострадавшие

В Горловке в ДНР в результате налёта БПЛА пострадало четыре мирных жителя. Дрон атаковал автобус в жилом массиве «Комсомолец». Внутри транспорта находились пассажиры.

Водитель автобуса сам отвёз всех пострадавших в больницу. Обложка © Telegram / Приходько РИК

«Вследствие атаки БПЛА ВФУ (Вооружённых формирований Украины, — Прим. Life.ru) на автобус маршрута № 8 ранены четыре мирных жителя Горловки», — сообщает мэр города Иван Приходько.

Он также добавил, что водитель автобуса сразу же доставил всех пострадавших в больницу. Сейчас людям оказывают необходимую медицинскую помощь.