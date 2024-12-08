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8 декабря, 12:31

В Горловке украинский дрон атаковал автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Приходько: В Горловке БПЛА ВСУ атаковал автобус №8, пострадало четыре пассажира

Беспилотник ВСУ атаковал автобус в ДНР, четыре человека пострадали. Обложка © Telegram / Приходько РИК

Беспилотник ВСУ атаковал автобус в ДНР, четыре человека пострадали. Обложка © Telegram / Приходько РИК

В Горловке в ДНР в результате налёта БПЛА пострадало четыре мирных жителя. Дрон атаковал автобус в жилом массиве «Комсомолец». Внутри транспорта находились пассажиры.

Водитель автобуса сам отвёз всех пострадавших в больницу. Обложка © Telegram / Приходько РИК

Водитель автобуса сам отвёз всех пострадавших в больницу. Обложка © Telegram / Приходько РИК

«Вследствие атаки БПЛА ВФУ (Вооружённых формирований Украины, — Прим. Life.ru) на автобус маршрута № 8 ранены четыре мирных жителя Горловки»,сообщает мэр города Иван Приходько.

Он также добавил, что водитель автобуса сразу же доставил всех пострадавших в больницу. Сейчас людям оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Горловке умер подросток, пострадавший при сбросе атаке дрона ВСУ
В Горловке умер подросток, пострадавший при сбросе атаке дрона ВСУ

Ранее сообщалось, что украинский БПЛА атаковал Воронежскую область. Дрон после поражения упал на промышленный объект, в результате там начался пожар. Огонь смогли быстро ликвидировать, пострадавших нет.

Наталья Афонина
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