В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся промышленный объект
В Воронежской области падение украинского беспилотника вызвало возгорание на промышленном объекте. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Минувшей ночью воронежская ПВО и средства РЭБ отразили атаку нескольких БПЛА. Гусев отметил, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется до сих пор.
«В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте. Оно уже ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор.
Ранее украинские Вооружённые силы провели атаку по полигону Капустин Яр в Астраханской области, с которого ВС РФ запускали «Орешник». Дрон был сбит в нескольких метрах от въезда на территорию. Взрывом повредило ворота.
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