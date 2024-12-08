«Орешник» (ракета)
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Регион
8 декабря, 05:19

В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся промышленный объект

В Воронежской области падение украинского беспилотника вызвало возгорание на промышленном объекте. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Минувшей ночью воронежская ПВО и средства РЭБ отразили атаку нескольких БПЛА. Гусев отметил, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется до сих пор.

«В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте. Оно уже ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор.

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ПВО сбила четыре БПЛА над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями

Ранее украинские Вооружённые силы провели атаку по полигону Капустин Яр в Астраханской области, с которого ВС РФ запускали «Орешник». Дрон был сбит в нескольких метрах от въезда на территорию. Взрывом повредило ворота.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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